Manchester Unitedi jalgpallimeeskonna peatreener Jose Mourinho usub, et eile MMi poolfinaalis Horvaatiale kaotanud Inglismaa tulevik on helge, aga finaalist eemalejäämine võib koondislastele kauaks meelde jääda.

„Inglismaal on põhjust nutta, sest nad jõudsid nii lähedale. Samal ajal tuleb jääda optimistlikuks. Võrreldes varasemate suurturniiridega paranesid nende esitused märgatavalt. See on noor meeskond ja järgmisel MMil on nad klubides juba märksa rohkem kogemust saanud,“ vahendas Mourinho sõnu Goal.com.

Portugallase hinnangul tuleks Inglismaal praeguseid treenereid veel mõnda aega usaldada.

„Kui mina oleks Inglismaa jalgpalliliidus, siis annaksin Gareth Southgate’ile ja Steve Hollandile võimaluse nii 2020. aasta EMil kui ka 2022. aasta MMil. Mängijad ja treenerid tegid kogu Inglismaa uhkeks. Nad võivad Venemaalt julgelt tagasi tulla,“ lausus Mourinho.