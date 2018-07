ÕHTULEHE TRIKIKOOL | Mida põnevat trikitajad on õppinud?

Jalgpalli MM finaal on kätte jõudmas ning pea iga vutihuviline sooviks palliga ringi käia sama osavalt nagu tippjalgpallurid. Õhtuleht rõõmustab Trikikooliga ning täna on teie ees viies ehk viimane osa! Õpi koos trikipalluri Eno Lintsiga ägedaid jalgpallitrikke, millega avaldad igal juhul muljet!

Õhtulehe trikikoolis on viis saadet – igas osas õpivad osalejad erinevaid trikke. Ela koos meiega kaasa, kui hästi neil see välja tuleb!

Kes on Eno Lints?

Jalgpalli mängimist alustasin juba 4-5 aastaselt, kui sellest kujunes põhiline ajaveetmise viis sõpradega. Jalgpallitrennis käisin umbes 11 aastat kuni 2007. aasta lõpul hakkasin trikitamise vastu huvi tundma. Trikitamise juurde jõudsin oma lemmik jalgpalluri Ronaldinho tõttu. Tegemist oli ja on isegi tänasel päeval (kuigi ta on lõpetanud) kõige virtuoossema ja meisterlikuma mängumehega, kellest tema karjääri tippaegadel mitmeid trikitamise videoid tehti. Nii sain endale külge selle pisiku ning hakkasin tasapisi oma kodus keldris trikke harjutama – keldrisse sai selleks puhuks mulle isegi oma trennisaal rajatud. Paralleelselt trikkide tegemisega mängisin veel mõned aastad ka jalgpalli, kuid ühel hetkel mõistsin, et trikijalgpall ehk freestyle jalgpall on minu kutsumus. Niimoodi treenin ma tänagi igapäevaselt mitu tundi.

Keda Eno õpetab?

Maiko Tamme alustas jalgpalliga 10-aastaselt ning on mänginud Eesti meistrivõistlustel nii neljandas, kolmandas kui ka teises liigas. Treeneriametiga tegi ta algust 2007. aastal, kui hakkas FC Tabivere juhendama. Pärast seda on Maiko olnud Tartu Ülikooli Fauna Female ja FC Helios treener ning hetkel juhendab teist hooaega peatreenerina JK Tartu Tammeka naiskonda Eesti meistrivõistlustel meistriliigas.

Sirje Roops on jalgpalliga tegelenud 13 aastat, viimased neli aastat on olnud nii treener kui ka mängija. Praegu treenib ta 11-12-aastaseid tüdrukuid ning mängib Naiste Meistriliigas.

Sten-Erik Unt on igapäevaelus turundusjuht ning peab end pigem korvpalliinimeseks.

Rismar Marmor on jalgpalli mänginud lapsest saadik, kuid trikitamisega pole varem kokku puutunud. Jalgpalliplatsil on ta olnud ründes ja hiljem poolkaitses. Praegusel ajal elab ta jalgpallile kaasa peaasjalikult teleka ees.