MM-finaali Horvaatia ja Prantsusmaa vahel üritab ohjes hoida Argentina kohtuniketiim eesotsas Nestor Pitanaga. Abikohtunikud on Hernan Maidana ja Juan Pablo Belatti.

Pitana, 43aastane kehalise kasvatuse õpetaja, on Venemaa MMil vilistanud neli mängu: Venemaa - Saudi Araabia (avamäng), Mehhiko - Rootsi, Horvaatia - Taani, Uruguay - Prantsusmaa. Argentiinlane on rahvusvaheline kohtunik olnud alates 2010. aastast.

Referee designations FWC 2018 Match 64: #FRA ⁠🆚 #CRO ⁠ ⁠⁠(15 July) FINAL Referee: Nestor PITANA (ARG) ASR 1: Hernan MAIDANA (ARG) ASR 2: Juan P. BELATTI (ARG) 4th Off. Bjorn KUIPERS (NED) Res.Ass.Erwin ZEINSTRA (NED) @FIFAWorldCup pic.twitter.com/iqJmgyxZPk

Kolmanda koha mängu kohtunikeks valiti iraanlased.

Referee designations FWC 2018 Match 63: #BEL⁠🆚#ENG⁠ ⁠ ⁠⁠(14 July) Play-off for third place



Referee: Alireza FAGHANI (IRN)

ASR 1: Reza SOKHANDAN (IRN)

ASR 2: Moha. MANSOURI (IRN)

4th Off: Malang DIEDHIOU (SEN)

Res.Ass: Djibril CAMARA (SEN)@FIFAWorldCup pic.twitter.com/fmML3WdBaH