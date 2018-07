Sotsioloogiatudeng peatab tänaval naise: "Vabandage, proua, ma teen uurimistööd ja tahaksin teile ühe küsimuse esitada. Niisiis, kas teile ei tundu, et viimasel ajal on kinos liiga palju seksi ja vägivalda?"

"Ma ei oska sellele küsimusele vastata," ütleb daam. "Ma käin kinos selleks, et filmi vaadata, mitte uurida, mis saalis toimub."