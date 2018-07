Venemaal jätkuval jalgpalli MMil on mängida veel vaid kaks kohtumist, mistõttu on paslik aeg visata pilk palluritele, kes võiksid võita turniiri parima mängija tiitli. Õhtuleht valis selleks välja viis pallurit, kelle võimalusi meie kõige kõrgemaks hindame (see ei tähenda, et me sellega nõustume!). 1. Luka Modric Horvaatia keskväljamaestro on MMil jooksnud veidi üle 63 kilomeetri, millega ta vastavat edetabelit ka juhib. Lisaks väsimatule energiale on Modric mõistagi hiilanud ka mitmete filigraansete söötude ja väravatega.

Madridi Reali poolkaitsja tähtsust mõistavad lisaks vutifännidele ka tema meeskonnakaaslased. Ütles ju Ivan Rakitic pärast poolfinaali võitu Inglismaa üle, et Modric peaks võitma Ballon d'Ori. Luka Modric. (FRANCK FIFE)

2. Raphael Varane Tavaliselt võidavad parima mängija tiitleid ikka poolkaitsjad või ründajad, eks? Nii on, aga Madridi Reali ja Prantsusmaa koondise keskkaitsja Varane on Venemaal olnud sedavõrd hea, et tema šansse ei saa alahinnata. 25aastane prantslane on kaitsefaasis oma koondise liider ning on Didier Deschampsi hoolealuste edusse panustanud ka vastaste väravavahte üle mängides. Raphael Varane. (CHRISTOPHE SIMON) 3. Harry Kane Inglismaa koondise kesktormaja puhul selgitab nominendiks tõusmist statistika: ta on MMil löönud kuus väravat, millest rohkem pole keegi suutnud. Tõsi, kuuest tabamusest viis sai Kane kirja alagrupiturniiril nõrkade Panama ja Tuneesia vastu. Aga kuus väravat on kuus väravat ning kandidaatide ringis on Kane kindlasti! Harry Kane. (FRANCK FIFE) 4. Kylian Mbappe 19aastane Prantsusmaa koondise ründaja on oma pimestava kiirusega valmistanud peavalu vaat et igale kaitseliinile, kellega Gallia kukkedel on tulnud vastamisi seista. Pole kahtlustki, et Mbappe on teinud tubli turniiri, aga MMi parima mängija tiitli jaoks tuleb tal finaalis teha üks väga hea esitus. Kylian Mbappe. (GABRIEL BOUYS) 5. Danijel Subašic Horvaatia koondise väravavaht on play-off'ist alates maadelnud küll vigastusega, kuid klubileiba Monacos teeniv horvaat pole alla andnud ning suuresti on just tema tõrjed Horvaatia finaali aidanud. Eriti osav on Subašic olnud penaltiseeriates. Kaheksandikfinaalis Taani vastu tõrjus ta suisa kolm 11-meetri karistuslööki ning ka veerandfinaalis Venemaa vastu suutis ta ühe ürituse tõrjuda.