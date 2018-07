Eesti meistriliigas viimati 2009/10 hooajal BC Kalev/Cramo korvpallimeeskonnas mänginud Erik Dorbek pole senini tosse varna riputanud ning on jätkanud treeneritöö kõrvalt edukalt amatöörina mängimist Austraalia madalamas liigas.

Austraalia State League’is on meeskonnad jagatud piirkondade kaupa ning Dorbeku kodumeeskond Northern Suburbs Bears hoiab hetkel Warath nimelises divisjonis 11 võidu ja 4 kaotusega kolmandat positsiooni, vahendab Korvpall24.ee.

Väga suur roll meeskonna edus on just endisel Eesti koondislasel, kui 12 mänguga on ta kogunud keskmiselt 26,8 minutit, 22,4 punkti, 6,9 lauapalli, 2,5 korvisöötu ja 1,4 vaheltlõiget. Visketabavus on Dorbekul olnud kahestel 52,8%, kolmestel 40% ja vabavisetel 68,8%.