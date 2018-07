Viiekordne valitsev autoralli maailmameister Sebastien Ogier võib koos meeskonnakaaslastega 26.-29. juulini sõidetaval Soome rallil näidata senise hooaja kõige kiiremat minekut, kui M-Spordi välja töötatud uus aerodünaamika lahendus end testidel tõestab.

M-Sport on praegu just meie põhjanaabrite juures, et oma Ford Fiesta masinaid Soome ralliks testida. Tiimi insenerid on viimastel nädatalatel näinud ränka vaeva uue aerodünaamika lahenduse arendamiseks, mis aitab parandada autode stabiilsust, vahendab MM-sarja kodulehekülg.

Uut lahendust saavad testida kõik kolm M-Spordi pilooti. Elfyn Evans sõitis Fiestaga selle nädala alguses, Ogier kolmapäeval ja neljapäeval ning täna lõpetab testimise Teemu Suninen.