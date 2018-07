FIFA president Gianni Infantino annab praegu oma viimast pressikonverentsi käimasoleval jalgpalli MMil. Šveitslase sõnul on vutipidu muutnud maailma suhtumist Venemaasse.

48aastane Infantino, kes juhib FIFAt alates 2016. aasta veebruarist, sõnas lisaks: "Arvan, et kõik, kes on Venemaal olnud, on avastanud väga külalislahke riigi." Samuti tänas Infantino nii Venemaa valitsust kui ka riigipead Vladimir Putinit.

Vutijuht kiitis meie idanaabrite juures toimunud suurturniiri veelgi. "See on olnud imeline MM. Olen viimase paari aasta jooksul öelnud, et 2018. aasta MMist saab aegade parim suurturniir. Nüüd saan neid sõnu korrata, sest olen selles veendunud."