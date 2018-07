Suurbritannia kõmulehe Daily Maili reputatsioon on pehmelt öeldes murust madalam. Ent hiljuti andsid nad oma mainele järjekordse rusikahoobi, kui väitsid, et tennisetäht Serena Williams suri last sünnitades.

Säärase avaldusega tuli Daily Mail välja oma veebiportaalis, kus tutvustati ühte lugu pealkirjaga: ""Meil on suurepärane sõprus," tänab Serena Meghanit (mõeldud on prints Harryga abiellunud Meghan Markle'it - toim.), kes tuleb teda vaatama Wimbledoni finaalis, mis toimub vaid kümme kuud pärast seda, kui tennisetäht sünnitusel suri."

Mõistagi pole see tutvustav tekst tõene, sest Williams pole surnud, vaid mängib homme tennisehooaja kolmanda Suure slämmi turniiri Wimbledoni finaalis, kus tema vastaseks on sakslanna Angelique Kerber. Mäng algab kell 16.