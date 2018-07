Esimesed meetrid on nüüd Otepää teedel mõõdetud. „Oleme väga rahul. Ta oli R2 autodest kõige kiirem ja tunne on mõnus,“ võtab Petter poja testikatse positiivselt kokku, kuid lisab, et nädalavahetus tuleb üsna keeruline.

Norra rallilegend on siin, et toetada oma 16aastast poega Oliver Solbergi. Noormees kihutab Läti litsentsiga Sports Racing Technologies tiimi ridades Peugeot 208-ga, sest Norra reeglite kohaselt nii noorelt rallit sõita ei tohi.

„Siinsed rajad on väga rasked, arvestades, millise autoga Oliver sõidab. Siin on palju hüppeid, kus peab selle masinaga väga ettevaatlik olema,“ arutleb ta.

Oliver sõidab R2 arvestuses, kus üks suuremaid favoriite on eestlane Ken Torn. „Tean, et Torn on väga kiire. Ütlesin Oliverile, et ära tema peale mõtle – tee lihtsalt oma sõitu ja hangi võimalikult palju kogemusi,“ tutvustab Petter kaks päeva kestva Rally Estonia eesmärke. „Me ei saa liiga palju riskida, nende hüpetega on väga lihtne näiteks radiaator lõhkuda.“

Üldiselt hindab endine rallimees Lõuna-Eesti tingimusi suurepärasteks: „Siinsed rajad on MM-ralli väärilised. Aga hüppeid on natuke liiga palju.“

Solbergile meenuvad Eestiga vaid head mälestused. Eelkõige on need seotud Markko Märtiniga, kellega ta 2000ndate alguses konkureeris. Lisaks kiidab norralane siinseid rallisid, mis on alati professionaalselt korraldatud.

„Märtin oli omal ajal väga-väga hea sõitja. Ta oli naturaalne talent. Subarus olime tiimikaaslased – ta on väga hea inimene,“ meenutab Petter Märtinit.

Aga Ott Tänak on kaasmaalasest vahest et talendikamgi. „Minu jaoks on Tänak WRC-sarjas kolme parema piloodi hulgas. Teda ootab suur tulevik. Nüüd peavad kõik asjad kokku langema – eelkõige peab auto vastu pidama. Ta on näidanud väga head kiirust. Olen kindel, et temast saab maailmameister,“ sõnab Petter kindlalt toonil.