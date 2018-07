"Kas toidus on midagi viga?" küsis õpetaja.

"On jah," vastas Kalle, "herned on kõvad kui kivid."

Õpetaja võttis Kalle taldrikust lusikatäie herneid ja lausus:

"Minu meelest need küll kõvad ei ole."

"Enam pole jah," ütles väike kalle. "Ma närisin neid juba

kakskümmend minutit."