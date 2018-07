Hayden Paddon on üks kolmest Rally Estonia osalejast, kes lööb tänavusel hooajal kaasa WRC-sarjas. Hyundai piloot kinnitab, et Lõuna-Eesti teedel peetav võistlus on peaproov Soome ralliks.

„Läks väga hästi, saime parajalt katsetada ja masin toimib päris hästi,“ võttis uusmeremaalane testikatse kokku.

Täit pilti shakedown siiski ei andnud, sest erinevalt põhitrassist, oli testikatse üsna lauge. „Kogu rallil on päris palju hüppeid. See on vahva. Mõned hüpped on päris suured ning läheb kindlasti põnevaks,“ arutles Paddon.