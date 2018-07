Rahvusvaheline suusaliit FIS tegi oma koduleheküljel intervjuu kahevõistleja Triinu Hausenbergiga (15). Hausenbergi võib lugeda Eesti naiste suusahüpete ja kahevõistluse pioneeride sekka, algaval hooajal teeb ta debüüdi kontinentaalkarikasarjas.

"Mulle meeldib kahevõistlus sellepärast, et sellel alal on vahendust ja treeningutel saame teha palju erinevaid asju. Lisaks meeldib mulle tunne, mis tekib lendamise ajal. Minu lennud ei kesta praegu veel kuigi kaua, aga teen selle kallal tööd, et need pikemaks läheksid," vastas Hausenberg küsimusele, mis talle kahevõistluse juures kõige enam meeldib.

Mis on noore sportlase järgmise hooaja eesmärgid? "Ma pole kontinentaalkarika etapil varem võistelnud, seega pole mul aimugi, mis mu eesmärk võiks seal olla. Aga annan oma parima. Lahtis peetaval juunioride MMil loodan jõuda 15 parema sekka," ütles ta.

Lisaks avaldas Hausenberg, et tema eeskujudeks on Kristjan Ilves ja Jaapani tipp Akito Watabe.

Loe täispikka intervjuud SIIT!