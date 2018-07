"Sellistes tingimustes mängimine oli meile mõlemale raske. Lõpuks tundsime, et viik oleks õiglane lahendus. Võtan Johni ees mütsi maha, sest ma ei kujuta ette, kui raske tal olla võib. Ta on mind karjääri jooksul palju inspireerinud. Ta tegi suurepärase turniiri ja loodan, et ta tuleb tagasi tugevamana kui kunagi varem," ütles Anderson pärast kohtumist.

"Ma loodan, et see mäng on märgiks, et suure slämmi turniiridel tuleks formaati muuta. Johniga on seda varemgi juhtunud. Minu arvates ei tohiks mängud nii kaua kesta," lisas ta.

Kevin Anderson ja John Isner pärast kohtumist. (ANDREW BOYERS)

Läbi aegade pikima tennisemängu rekordit siiski ei ohustatud. 2010. aastal alistas seesama John Isner Wimbledoni meeste üksikmängu esimese ringi matšis prantslase Nicolas Mahut' pärast 11 tundi ja 5 minutit kestnud heitlust. Viies sett kestis üle 8 tunni ja lõppes seisul 70:68!

Pimeduse tõttu tuli toonane kohtumine kahel korral katkestada ja nii lõpetati teisipäeval alanud matš alles neljapäeval.

***