Luzernis Šveitsis startis algas sõudmise MK-sarja viimane etapp, kust võtab osa kaks Eesti paarisaeru neljapaati. Eelsõitudes jäid mõlemad paatkonnad viimaseks ja otse finaali ei pääsenud.

Maalilisel Rotsee järvel toimuv regatt on augusti alguses aset leidvate Euroopa meistrivõistluste ning septembri esimeses pooles peetavate maailmameistrivõistluste eel eri riikide koondiste jaoks üks peamisi jõuproove, kirjutas Eesti sõudeliidu kodulehekülg.

Katsetatakse erinevaid koosseise ning saadakse võrdlusmoment maailma paremikuga. Eestigi koondisel on, mille üle pead murda, sest mehi paarisaeru neljapaati on enam kui selles kohti jagub. Tänavu on Luzernis võistlemas koguni kaks paarisaerunelikut, mis treener Matti Killingu hinnangul ka üsna võrdväärselt liiguvad.