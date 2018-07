Tartu Raekoja platsil peeti täna suurejooneline Rally Estonia avatseremoonia, kust ei puudunud avalik pressikonverents ega ka stardipoodium. Üllatuskülalisena intervjueeris mehi üle maailma tuntud rallihääl Becs Williams.

Muuhulgas õhutas Williams kolm WRC sarjas kaasalöövat ekipaaži - Ott Tänak-Martin Järveoja (Toyota), Hayden Paddon - Sebastian Marshall (Hyundai), Craig Breen - Scott Martin (Citroen) - huvitavale kokkuleppele. Nimelt uuris ta Tänaku käes, et kui neil oleks viimase kiiruskatse eel umbes pooleminutile edu, siis kas rooli pääseks kaardilugeja Järveoja. Miks? Sest Järveoja on pärit Elvast, kus katse peetakse.

Tänak üritas küsimusest kõrvale hiilida ning uuris konkurentide käest, kas nemad lubaksid oma kaardilugeja rooli. Nii Paddon kui ka Breen polnud üleliia vaimustuses. Lõpuks jõudis trio kokkuleppele, et nad võiksid oma paarimeestele võimaluse anda küll, kuid vaid siis, kui nad ise autos ei viibi. Kas päriselt ka omapärane muutus tehakse selgub juba pühapäeval.

Vaata Õhtulehe galeriid avatseremooniast, stardipoodiumist ja muust rallimöllust Tartu kesklinnas.