Tänavu tippspordist taanduv kettaheite olümpiavõitja Gerd Kanter alustas niinimetatud lahkumisetendusi eile Kohilas, astudes viimast korda kodumaakonna publiku ette.

Vanameister ihkas parandada oma tänavust tippmarki 64.46, ent esikoha tõi tulemus 61.20. Teise kohaga leppis tema õpilane Martin Kupper, kelle laeks jäi 59.80.

„Ei teagi, kas kaks järjestikust võistlust kustutasid mu särtsu ära, aga juba esimestest heidetest oli näha, et midagi head pole,“ ütles 39aastane sportlane pärast jõuproovi.

Järgmine lahkumisetendus on Kanteril kavas 19. augustil Pärnus ja kolmas 13. septembril Tallinnas – see on suur viimane vaatus, kus osalevad ka mitmed maailma tipud. „Eesmärk on teha midagi Ergo mängude sarnast,“ avaldas Kanter. „Võistlevad kaheliikmelised tiimid. Tahan kõik olulised konkurendid staadionile üles rivistada.“

Poolat esindavad Piotr Malachowski ja Robert Urbanek, Rootsit Daniel Stahl ja Simon Pettersson. Leedu esinumber on maailmameister Andrius Gudzius, maailma koondisel Ehsan Hadadi. Saksamaa tandemi moodustavad ilmselt Martin Wierig ja Daniel Jasinski. „Robert Harting on öelnud, et lõpetab karjääri ISTAFil, aga aukülalisena tuleb ta kohale,“ lausub Kanter.