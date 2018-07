Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota) alustasid kodust Rally Estoniat kahe kiiruskatse võiduga. Craig Breeni (Citroen) edestatakse 7,6 ja Hayden Paddonit (Hyundai) 8,8 sekundiga.

"Teed on muidugi lahedad, aga terve päev esimesena sõita on paras katsumus – keeruline nautida. Aga eks me teeme, mida oskame," ütles Tänak pärast avakatset ralliraadiole.

Teise kiiruskatse järel saarlane enam ei kurtnud: "Üleüldiselt tundub päris okei. Ei kurda, kuid ega siin väga palju pidamist ei ole. Ära tuleb kasutada kogu tee ja natukene rohkemgi."