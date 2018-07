Rally Estonia eel pakkusid palju kõneainet trampliinid, mida Lõuna-Eesti teedel on nii loomulikult kui ka kunstlikult tekitatud hulgim. Juba esimesed kiiruskatsed said mõnele mehe saatuslikuks.

Kui WRC-masinatele pole õhulennud eriline probleem, siis madalamate klasside sõitjad peavad olema äärmiselt ettevaatlikud. Paraku maandusid Egon Kaur (Ford Fiesta Proto) ja Karl Kruuda (Ford Fiesta) nõnda õnnetult, et pidid võistluspäeva pooleli jätma.

"Maandumisel läks midagi katki," sõnas pettunud Kaur, kelle masina kallal mehaanikud samal ajal usinalt töötasid. Mis täpsemalt katki on, pole veel selge. "Õli on väljas, aga paistab, et karter on terve. Ilmselt on mõni teine ühendus katki."