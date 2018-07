Viimasel kahel hooajal TTÜ meeskonna liidrina koduses korvpalli meistriliigas üheks juhtmängijaks kerkinud Sten Olmre jätkab uuel hooajal TTÜs, kuid keskendub rohkem ülikooliõpingutele. Ta lükkas tagasi piiri tagant tulnud pakkumised ja tunnistas, et motivatsioon tippkorvpalluriks püüdlemisel väheneb.

"Pigem mu tulevik ei ole seotud korvpalluriks olemisega, kuid vara on veel rääkida millestki konkreetsest, eks tulevik näitab," sõnas ta portaalile Korvpall24.ee. "Aga tõsi ta on, et motivatsiooni tippkorvpalluriks püüdlemisel on vähem kui varem ning mulle ei meeldi teha midagi poolikult. Mul on piisavalt julgust, et muudatusi teha ja otsuseid vastu võtta ning nii on hetkel ka läinud, et otsin mingit muud väljakutset ning asjad on lahtised."

Refereeritud artikli täisteksti saab lugeda portaalis Korvpall24.ee.