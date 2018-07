Zandvoortis toimuval Euroopa vormel-3 sarja etapi esimese võistlussõidu võitis Ralf Aron, kes tõusis stardis liidriks ning ei loovutanud kordagi kohta.

Aroni meeskond Prema Powerteam sai koguni nelikvõidu, eestlasele järgnesid hiinlane Guan Yu Zhou, Mick Schumacher ja Margus Armstrong. Jüri Vips (Motopark) oli kuues.

