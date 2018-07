Rally Estonia esimese võistluspäeva selgroog on murtud ning ootuspäraselt kihutab esikohal ekipaaž Ott Tänak – Martin Järveoja (Toyota). Kuue kiiruskatse järel on meie meeste edu Craig Breen´i (Citroen) ees 13,17 sekundit.

„Rallis pole umbes 15sekundiline edu midagi nii kindel,“ ütles Järveoja Õhtulehele. „Üks spinn või väike eksimus ja edu ongi läinud. Peame endiselt keskendumist üleval hoidma. Aga kindlasti saab põnev olema.“

Eestlased on kuuest katsest võitnud viis, ühe loovutasid nad Breen´ile. Põhjuseks pisikene probleem masinaga. „Midagi erilist polnud. Saime asja muretult korda,“ selgitas Järveoja.