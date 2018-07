Rally Estonial on juhtohjad üsna kindlalt Toyotaga kihutava Ott Tänaku käes, kuid võistlus pole olnud sugugi lihtne.

"Pealelõuna on ikka ropult raske. Jube palju puhastamist ja aeglane katse ka. Jube töö, ei ole lihtne," ütles Tänak pärast kaheksandat kiiruskatset ralliraadiole. Täna läbitakse sama katse veel korra.

SS8 Krüüdneri 1:

1️⃣ Breen 7:21.31

2️⃣ TÄNAK +0.20

3️⃣ Paddon +4.61

4⃣ Gorban +28.14

5⃣ Huttunen +28.47

Tänak on terve võistluspäeva kohustatud esimesena startima ning seetõttu jääb talle ka ebameeldiv rajapuhastaja kohustus. Sellele vaatamata on eestlased kaheksast kiiruskatsest võitnud kuus ning edu Craig Breen´i ees on 13,4 sekundit.