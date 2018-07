Sama hea kui on Lõuna-Eesti ilm, on ka uusmeremaalase tuju. „See ralli on imeline. Armastan siinseid katseid, aga veel enam seda atmosfääri. Inimesed on rallile äärmiselt pühendunud. Tunne on nagu WRC-rallil. On suur rõõm siin sõita,“ säras ta.

„Pole hullu. Nii kiirel rallil tuleb meie autosse korralikult õhku. Tingimused on tegelikult väga head. Pealtvaatajale kindlasti sobib. Mõnus,“ kinnitas Paddon Õhtulehele, et ligi 30kraadine õhutemperatuur ei häiri teda sugugi.

Hayden Paddon (Hyundai) on Rally Estonial seni tippseltskonnast olnud aeglaseim, hoides Ott Tänaku ja Craig Breen´i järel kolmandat kohta. Vaatamata sellele õhkab uusmeremaalasest positiivsust ning mees on selgelt rahul.

„Proovime väga palju erinevaid seadeid ja sellepärast võimegi mõnel katsel aega kaotada. Aga selleks siin olemegi, et informatsiooni koguda,“ rääkis Paddon. „Siiani on kõik asja ette läinud. On olnud nii head kui halba. Hiljem tuleb kogutud info kombineerida, et saada maksimaalne tulemus.“

Kuigi katsetamist on palju (nagu ka teistel), on Hyundai mehel üks katsevõit siiski käes. „See on vaid boonus. Me ei suru viimasel piiril. Testimisel ei saagi täiega suruda, tuleb olla stabiilselt kiire igal katsel,“ sõnas Paddon. „Katsevõit on tore, aga peame oma fookuse hoidma põhilisel eesmärgil.“