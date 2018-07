Arvate, et vaid jalgpalliväljakutel toimub sukeldumine ja Neymar on ainuke patustaja? Mõelge uuesti, sest nüüd on #neymarchallenge jõudnud ka Wimbledoni tenniseväljakutele.

Meesseenioride paaristurniiri ajal Mansour Bahrami/Goran Ivanisevici ja Jonas Bjorkman/Mark Woodbridge'i vahel juhtus see...

Anyone call for a doctor? No, us neither...



...but Mansour Bahrami still comes to the rescue anyway 😅#Wimbledon pic.twitter.com/QkJVE6Z5WG