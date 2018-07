BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond sai tuleva hooaja eel hea uudise, meeskonnas jätkab mängujuht Branko Mirkovic.

35aastane Mirkovic ütles Õhtulehele, et tal oli ka mujalt häid pakkumisi, kuid koos perega otsustati, et parim on jätkata Kalevis.

Kogenud mängujuht liitus Kalev/Cramoga 2017. aasta alguses, mil ta toodi meeskonda, et asendada parematele jahimaadele siirdunud Demonte Harperit. Mirkovic tõusis kohe meeskonna rünnakuliidriks.