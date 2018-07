Odaviskaja Tanel Laanmäe täitis täna Tšehhis EMi normi, saades kohe avakatsel kirja 82.36.

Laanmäe ütles Õhtulehele, et käimasolev hooaeg on olnud väga raske. "Käisin mullu septembris mõlema jala operatsioonil ja olin esialgu voodis pikali - ei saanud midagi teha," meenutas ta. "Ettevalmistust alustasin tavapärasest hiljem."

Heiko Vääti hoolealusel rikkus hooaja esimese poole kevadine kannapõrutus. "Ma ei taha enam oma vigastusi üles lugeda, neid on olnud päris palju," lausus ta. "Pärast kõiki probleeme tuleb tänase tulemusega rahul olla."

Laanmäe viskas 82.36 kolm meetrit joone tagant, nii et varu on veel palju. "Kui võrrelda teiste meestega, jääb see nõrgaks," nentis ta muheldes. Ent lisas tõsiselt: "Tegelikult see polegi nii vilets tulemus."

Nüüd tahab Laanmäe hea tehnika kinnistada. "82 meetrit viskasin rahulikult," märkis ta.