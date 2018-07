Saksa tennisist Angelique Kerber võitis esimest korda karjääri jooksul Wimbledoni tenniseturniiri. Finaalis oli sakslanna 6:3, 6:3 parem ameeriklannast Serena Williamsist.

Veidi üle tunni kestnud kohtumine oli väga ühepoolne ja Williamsil suuri šansse võiduks polnud. Kerber tegi kogu mängu jooksul vaid viis lihtviga, Williams 24. Ameeriklannat ei päästnud ka neli serviässa.

36aastane Serena Williams peab seega edasi võitlema, et saada enda nimele läbi aegade Suure slämmi võitude rekord. Ameeriklannal on 23 üksikmängu tiitlit, millega jääb ta vaid ühe võrra alla Margaret Courtist. 30aastane Kerber on võitnud kolm Suure slämmi tiitlit.