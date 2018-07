2022. aasta detsembris aitab hapukapsa, verivorsti ja ehitud kuuse kõrval jõulumeeleolu luua ka... jalgpalli MM. Katari MMi avamäng toimub 21. novembril ja finaal 18. detsembril.

Algusest peale on kardetud, et Katari suve kuumus sunnib jalgpalli MMi lükkama talve peale. Nüüd on see ka kindel. Pole veel teada, kuidas see otsus mõjutab liigamänge, mis tavaliselt sellel ajal toimuvad. Näiteks Premier League'is on november-detsember kõige mänguderohkem aeg.

Oma pahameelt avaldas ka legendaarne Inglismaa koondislane Gary Lineker. "Maailmameistrivõistlused on alati olnud oodatud vaatemäng pika jalgpallivaba suve ajal, mitte jalgpallihooaja katkestus. Kahju, et peame kaheksa aastat ootama," kommenteeris inglane FIFA otsust.

FIFA’s 2022 World Cup in Qatar will take place between November 21st and December 18th. The World Cup has always been a welcomed spectacle during a long football free summer, rather than an interruption of the football season. Darn shame we have to wait 8 years.