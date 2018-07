Pärast päeva esimest katset ütles eestlane ralliraadiosse, et lahtise kruusa peal sõitmine võrdub põhimõtteliselt uisutamisega. Selle katse Tänak siiski võitis, kuid teisel mõõduvõtul kasutas taganttulija eelise ära Breen, kes hommikuste hädade tõttu hiljem rajale pääses.

"Lootsime läbirääkimised edukalt läbi viia, et saaks ka kellegi jäljes sõita. Testi eesmärgil oleks see kindlasti positiivne olnud. Aga korraldajad polnud huvitatud," sõnas Tänak pärast teise võistluspäeva teist kiiruskatset.

Rally Estonial peab Ott Tänak kogu võistluse startima esimeselt stardikohalt, mis tähendab, et tolmused ja lahtise kruusaga Lõuna-Eesti teed peab just tema lahti lükkama.

Sellele vaatamata on meie mehel jälitajate ees turvaline edu. Hayden Paddon jääb temast maha veidi üle poole minuti. Kuigi vahe on turvaline, ei kavatse Tänak midagi hoidma jääda.