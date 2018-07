Saarlane tunnustab ka publikut, keda oli kogu nädalavahetuse jooksul kaasa elamas meeletult. "Mida aeg edasi, seda populaarsemaks ralli läheb," arutles ta. "Teeb heameelt, et on rahvast, kes tahab ja viitsib kaasa elada."

Tänaku sõnutsi oli kõige tähtsam leida kiirete radade sõidurütm, sest viimastel aegadel on sõidetud Lõuna-Euroopa kurvilistel teedel. Suures plaanis suudeti Soome ralliks seatud eesmärk täita, kuid veidi vähem kui kahe nädalaga tuleb veel nii mõndagi timmida.

"Olude poolest on Soome ralli veidi erinev nii pinnase kui ka iseloomu poolest. Siinne ralli on pigem Poolaga sarnane. Aga kiiruse, hüpete ja raja keerukuse osas on tehtud üsna head tööd," ütles Tänak. "Täna ei saa veel kindlasti öelda, et oleme juba Soomeks valmis."