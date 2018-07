Paddoni võistles Eestimaa teedel esmakordselt ning sai vägeva elamuse. "Tundsin end autos väga hästi. Katsed on äärmiselt mõnusad. See on üks mu lemmikuid rallisid. Atmosfäär on suurepärane," säras ta. "Tuleksin siia kindlasti tagasi."