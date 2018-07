Esimeses sõidus parandas Vips hea stardiga oma positsiooni kolme koha võrra, kuid möödasõitudevaesel ringrajal tuli seejärel leppida kuuenda kohaga. Teises sõidus finišeeris Vips kaheksandana, kolmandas sõidus langes eestlane ebaõnne ohvriks ning langes kehva stardiga sõitjaterivi lõppu ning finišeeris lõpuks 15. kohal.

Ralf Aron: "Kvalifikatsioon oli kerge pettumus, sest esimesteks sõitudeks jäin napilt parimast stardikohast ilma. Kolmandaks sõiduks head stardikohta ei saanud, sest esmalt jäi ette üks aeglasem auto, seejärel oli ühe väljasõidu järel rada kruusane ja lõpuks pandi välja ka kollased lipud. Olin enne esimest starti veidi mures siduri pärast, aga start õnnestus siiski hästi. Zhou üritas rünnata, aga ma teadsin, et hiljem võib see talle rehvide kulumise tõttu kätte maksta ja nii läkski. Teises panime stardi järel Ticktumiga korraks rattad kokku, aga auto jäi siiski terveks ja rohkem sõidu vältel mingeid muresid polnud. Prema võistkond on teinud head tööd ja auto oli nädalavahetusel väga hea. Viimases sõidus ei hakanud enam eriti riske võtma. Kokkuvõttes väga hea nädalavahetus."

Jüri Vips: "Kvalifikatsioonis oli ka parem stardikoht võimalik, aga kiirel ringil jäin ühe aeglasema auto taha kinni. Aga kolmandaks sõiduks saavutatud teine stardikoht oli väga hea tulemus. Avasõidus tegin kõik, mis võimalik ja võitlesin tiimikaaslase Dan Ticktumiga viienda koha pärast, aga ta kaitses oma positsiooni hästi. Teises sõidus sain samuti stardist hästi minema, aga heitluses ühe konkurendiga sattusin raja servale ja kaotasin sellega paar kohta, mida hiljem tagasi võita enam ei õnnestunud. Viimases sõidus tegi Dan parimalt stardikohalt valestardi ja tema liikumist nähes kaotasin keskendumise, start ebaõnnestus täielikult ning langesin viimaseks. Sealt ei õnnestunud enam 15. kohast kõrgemale tõusta."