Jalgpalli MMil selgelt lati alt läbi jooksnud Argentina jalgpallikoondist hakkab järgmiseks suurturniiriks ette valmistama uus peatreener, vahendab Hispaania väljaanne AS.

Senise juhendaja Jorge Sampaoli võimaliku vallandamise spekulatsioonid hakkasid meedias ringlema juba enne Argentina koondise kaheksandikfinaalikaotust Prantsusmaa vastu ning pärast 3:4 allajäämist, said need sisse veelgi suurema hoo.

Kuigi Argentina alaliit pole sellekohast teadet veel väljastanud, kirjutab AS, et lõunaameeriklased maksid endisele Sevilla peatreenerile 1,4 miljonit eurot, et 58aastasest juhendajast vabaneda.

Argentina jalgpalliliit hakkab nüüd otsima juba viiendat peatreenerit viimase nelja aasta jooksul. Enne Sampaolit (2017-2018) olid koondist juhendamas Edgardo Bauza (2016-17), Gerardo Martino (2014-16) ja Alejandro Sabella (2011-14).

Kõige suuremaks kandidaadiks peetakse 68aastast argentiinlast Jose Pekermani, kes juhendas sünnimaad ka vahemikus 2004-2006. Alates 2012. aastast on ta töötanud Kolumbia eesotsas, kellega jõuti tänavusel MMil kaheksandikfinaali, kus kaotati penaltitega Inglismaale.