Prantsusmaa jalgpallikoondise peatreener Didier Deschamps tõusis MM-tiitliga vägagi eksklusiivsesse seltskonda, sest temast sai alles kolmas inimene, kes kroonitud maailmameistriks nii mängija kui ka treenerina.

Eelnevalt olid sellega hakkama saanud Mario Zagallo (1958, 1962 mängijana ja 1970 treenerina) ning Franz Beckenbauer (1974 mängijana ja 1990 treenerina).

"See on imeline. Täiesti võrratu!" sõnas Deschamps vahetult pärast kullamängu kodumaa meediale. "Mõned maailmameistrid on ju alles 19aastased. Me ei näidanud täna oma parimat mängu, kuid näitasime kui tugevad me mentaalselt tegelikult oleme.

Lõime finaalis neli väravat, aga minu arvates väärisime seda täielikult. Alustasime seda teekonda ammu ja loomulikult polnud see meie jaoks kerge, kuid jõudsime siiski kohale! Oleme nüüd maailma parimad ja oleme seda veel neli aastat.

Kaks aasta tagasi EM-finaalis saadud kaotus tegi meile väga haiget, kuid ühtlasi valmistas see meid tänaseks ette. Praegune hetk kuulub täielikult mängijatele. Oleme 55 päeva näinud ränka vaeva, kuid praegu oleme uhked prantslased. Elagu sinised! Elagu Prantsusmaa."