Kuigi tänavuse jalgpalli MM-i võitsid prantslased, pole teisele kohale jäänud horvaatlased sugugi kurvad. Vastupidi, Horvaatia pealinna Zagrebi tänavatel käib rõõmus vutimelu ning jalkafännid tähistavad.

Vutimelu Horvaatias (Õhtuleht)

Üks horvaatlasest jalgpallifänn ütles Õhtulehele, et kogu linn tähistab ning horvaatlased võisid küll täna prantslaste vastu teiseks jääda, kuid nad võitsid oma südames. Mees kinnitas, et horvaatlaste jaoks on ka teine koht väga suur saavutus ning nad on oma riigi jalgpallimeeskonna üle väga uhked.