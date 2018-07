Endine maailma esireket Novak Djokovic (ATP 21.) saab taas täiel häälel kuulutada, et kuulub maailma eliiti. 31aastane serblane tegi Wimbledonis võimsa (tagasituleku)turniiri, lisades oma auhinnakappi neljanda muruturniiri trofee.

Viimati 2016. aastal mõnel Suure slämmi võistlusel finaali jõudnud Djokovic alistas muruturniiri finaalis kaks tundi ja 19 minutit kestnud matšis Kevin Andersoni (ATP 8.) 6:2, 6:2, 7:6(3).

Varasemalt on Djokovicil Wimbledoni karikas ette näidata 2011., 2014., ja 2015. aastast. Enamat on suutnud vaid Björn Borg (5), Pete Sampras (7) ja Roger Federer (8). Kokku on serblase trofeekapis 13 Suure slämmi tiitlit.

Mängu kokkuvõte: