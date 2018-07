Kesklinna valitsusele läks jalgpalli maailmameistrivõistluste Vabaduse väljaku suurel ekraanil näitamine maksma vähemalt 6000 eurot.

Jalgpalli-MMi veerand-, ja poolfinaal- ja finaalmängu otseülekandeid korraldas Kesklinna valitsus koos Tallinna spordi- ja noorsooametiga. Sündmustega seotud kulud kannab Kesklinna valitsus – välikäimlate üür, turvateenusetasu, koristamine ürituse ajal, järelkoristus ja ekraani seadmisega seotud kulud. „Projekti eelarve jääb 6000 ja 7500 euro vahele. See sõltub paljuski tegelikust koristamisvajadusest ja turvaolukorra jooksvast hinnangust,“ ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet. Ülekande eest ei pea maksma, sest tegemist on avaliku vaatamisega, millel on vähem kui 5000 vaatajat, lisas ta. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev kinnitas, et linlastel on jalgpalli maailmameistrivõistluste mängude ühisvaatamise vastu suur huvi.