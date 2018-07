Suve tähtsaimal jalgpallisündmusel – FIFA jalgpalli MM finaalis Moskvas – astus kaheksa-aastane Eesti poiss Tristen Kool Lužniki staadionile kõrvuti Milano Interis mängiva Horvaatia koondislase Marcelo Brozoviciga.

Tristen oli üks 22st lapsest üle maailma, kes võitsid McDonald’s restoranide keti „Saada staar staadionile” kampaania ning said tänu sellele saata platsile finaalis võistelnud Prantsuse ja Horvaatia meeskonnad. Pärast tähtsa rolli täitmist suundus Tristen spetsiaalsele tribüünile, et koos isaga finaalmängu vaadata.

Tristeni sõnul on ta väga õnnelik, et sai oma silmaga näha kõiki neid mängijaid ja käeplaksu kohtunikelt. “Mulle meeldis, et finaalis löödi palju väravaid ja Prantsusmaa võitis!” ütles Tristen.

Koos Tristeniga olid staarisaatjateks ka Roberts Ceske Lätist ja Adomas Urbanavičius Leedust, kes mõlemad saatsid staadionile Prantsusmaa meeskonna liikmed.

McDonald’s on ka varasematel aastatel andnud Eesti lastele võimaluse olla jalgpallimaailma aastasündmuse osaliseks. 2016 UEFA EURO finaalmängus kõndis 9-aastane Olga Simagina staadionile koos Portugali tiimiga ja saatis nende mängijat Pepet. 2014. aastal saatis väike Lukas Elo FIFA MM finaalmängus Brasiilias staadionile Argentiina jalgpallurid ja kõndis koos Pablo Zabaletaga.