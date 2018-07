Kuu aega kestnud vuti MM on läbi ning näitlejanna Luule Komissarovi hinges valitseb tühi tunne. „Mul on veel kaks nädalat puhkust, aga ma ei tea, mis ma selle ajaga teen,“ sõnab ta. „Väljas on nii kohutavalt palav ka!“ Suur jalgpallifänn Luule jälgis MMil kõiki kohtumisi. Ja neid oli palju – koguni 64. Kui alagruppide viimases voorus toimusid paralleelselt kaks matši, vaatas ta hiljem ühe matši järgi. Tõeline pühendumus! „Kuidagi maru ruttu läks see kuu, kujutad ette, alles nelja aasta pärast tuleb uuesti,“ sõnab Komissarov. „Õnneks on kahe aasta pärast EM ja augustis algab kergeraks (kergejõustik – toim.). Aga kui palju seda vaadata saan, ei tea. Eks interneti kaudu saab Vargamäel ikka vaadata.“

Ega Luule liialt rõõmustada ei saanud („alagrupimängudes läks kõik läks lörri“). Ta oli näiteks Portugali, Argentina („nagu näitemängu puhulgi, siis üks mees üksinda ei tee“), Hispaania ja Brasiilia poolt, kellest kolm langesid kaheksandikfinaalis ja üks kaheksa parema hulgas.

„Paljud ütlesid, et Brasiilia on palju võitnud. On jah, aga seal mängivad mehed, kes mulle väga meeldivad,“ tõdeb ta rõõmsalt. „Võta kas või Firmino, kellega ma olen koos pilti teinud. Neymar meeldib, las teeb näitemängu, ongi show-mees! Aga mängib hästi ka. Kõik teised ka, Jesus näiteks. Püha taevas, niisugused mehed! „Uruguay meeldis. Nigeeria meeldis, nii armsalt mängisid. Rootsi poolt olin, Taani poolt, ikka mäng-mängu haaval. Mis puutub pronksimängu ja finaalimängu, mulle oleks meeldinud kui oleks kokku läinud Horvaatia ja Belgia, siis oleks olnud mul ükskõik, kes võidab. Pean ütlema, et see omavärav polnud mingi värav (naerdes – toim.). Kriipsutaks selle maha ja kui poleks olnud, oleks horvaatidel libedamalt läinud.“ Kõige suurem jalgpalliuudis tabas Luulet aga eelmise nädala lõpus, mil sai selgeks, et tema üüratu lemmik Ronaldo lahkub Madridi Realist ning liitub Torino Juventusega.