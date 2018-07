Möödunud hooajal Saaremaa võrkpalliklubiga maarjamaalt kolm kuldmedalit noppinud ja Eesti meistrivõistluste finaalseeria kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Hindrek Pulk hakkab tänavu palle maha virutama Tartu särgis.

"Kuna Bigbank on mind enda meeskonda aastaid juba kutsunud siis arvasin, et nüüd on õige aeg kutse vastu võtta. Bigbanki näol on tegu võistkonnaga kellel on kõrged eesmärgid, mis annab ka mulle motivatsiooni aitamaks neid täita. Hooajalt ootan isiklikus plaanis eelkõige vigastuste vabat hooaega ning et Tartu jaoks murduks see teise koha needus," sõnas Pulk taaralinna meeskonna sotsiaalmeedia vahendusel.



Tartu Bigbanki meeskond järgmiseks hooajaks:

Diagonaalründajad: Hindrek Pulk, Hergo Hansman

Nurgaründajad: Stefan Kaibald, Samuel Walker (Austraalia), Siim Tammearu, Märt Tammearu

Temporündajad: Meelis Kivisild, Mart Naaber, Alex Saaremaa

Sidemängijad: Dmytro Shlomin (Ukraina), Maksim Ševtšenko

Libero koha peale loodab meeskond tagasi tuua vanameister Rait Rikbergi.