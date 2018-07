MMi finaalis 2:4 Prantsusmaale kaotanud Horvaatia jalgpallikoondise keskkaitsja Dejan Lovren ütles, et tema arust ei tulnud Prantsusmaa finaali jalgpalli mängima.

"Olime nii finaalis kui ka terve turniiri jooksul paremad. Prantsusmaa ei mänginud jalgpalli. Nad ootasid oma võimalust ja skoorisid. Neil oli üks taktika ja peame seda austama. Nad mängisid nii moodi kogu turniiri jooksul," vahendas The Mirror sõnaka kaitsja arvamusi.

Lisaks võttis Liverpoolis klubijalgalli mängiv Lovren sõna videokorduste süsteemi ehk VARi aadressil.

"Olin kindel, et Prantsusmaale ei määrata penaltit. Perisic ei suutnud reageerida ja kätt eest ära tõsta. Kui olla pallile nii lähedal, siis pole see võimalik. VAR peab paremaks saama. Vahepeal on selline asi penalti ja vahepeal mitte. Ma ei saa sellest aru. Keegi ei mõista, millised reeglid täpselt kehtivad ja millised mitte," ütles ta.