ETV jalgpallistuudio juht Aet Süvari on tulihingeline Hispaania poolehoidja. Seetõttu on tal pühapäeval lõppenud MMi kõige võimsam mälestus nukrapoolne. Tema lemmik kaotas kaheksandikfinaalis võõrustajale Venemaale.

„Kõige meeldejäävam – just valu poolest – on kaotus hispaanlastele,“ tunnistab Süvari. „Ma olen nii hardcore Hispaania fänn ja kaotada penaltitega Venemaale, kes minu meelest ei ole suurem tiim ega asi, see oli valus. Muidugi, müts maha nende ees. Seda, mida tegid, tegid hästi. Väga paljud ütlevad, et miks nii kaitsvalt mängida, aga valid taktika, mis viib sihile. Aga see kaotus oli väga valus ning raske alla neelata.

Seekord läks kuidagi hinge ka Mehhiko. Väga meeldis nende esimene mäng Saksamaaga, mis nad võitsid. Nende väravavaht Ochoa on nii kihvt! Tore, et nad alagrupist edasi said, kuid kahju, et Brasiiliale alla jäid. Jälle see vana needus, et ei saa kaheksandikfinaalist kuidagi edasi.