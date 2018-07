Koondisega on võrreldes eelmiste mängudega lisandunud taas uusi mängijaid, treenerid saavad võimaluse anda laiemale ringile.

Teisel poolajal lisas Eesti edunumbreid – veerandid 24:21 ja 21:12 ja oli oodatult parem, skoor 89:61. Ka mullusel kodusel B-divisjoni EMil oli Eesti selgelt parem meeskond – 3. kohal võrreldes Rootsi 14. kohaga. Samas, näiteks U20 vanuseklassis kuulub Rootsi erinevalt Eestist A-divisjoni.

Eesti võitis laua 46-33, ründelaudu sellest 17; korvisöödud meie kasuks 18-7, pallikaotusi Eestil 15, Rootsil 22, vaheltlõikeid meil 13, Rootsil 5. Kahesed Eestile 47 vs 42 %, kolmesed meile 46 vs 28 % (meil suurepärane 24/11), vabavisked meile 67 vs 50 %.

Mark-Andreas Jaakson kogus 14+2 rs (meeskonna parim pluss-miinus: +24), Mikk Jurkatamm 12+4+3+3 vl, Joonas-Anton Jürgenstein 10+3 vl, Marten Maide 10 pt, Kirill Koršunov 7, Oliver Suurorg 7+4+4+3 vl, Henri Drell 5+6 lp, Hendrik Eelmäe 5+5+3+2 bl, Erki Kuhi 5+13 lp, Karl-Kristjan Karpin, Aleksander-Oliver Hint 4. Neist Jurkatamm tabas kolm kaugviset.

Rootsi kasuks tõi Andre Lorentsson 14 pt ning Pelle Larsson 12+8 lp.

Homme sõidab U18 koondis Lätimaale Ventspilsi, kus kolmapäeval algab Balti matš. EM Skopjes toimub 27. juulist 5. augustini.