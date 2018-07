Et järgmise jalgpalli MMini on aega 1589 päeva, pole veel põhjust Kataris toimuva vutipeo peale oma halle ajurakke kulutada. Et viimane jalgpalli MM lõppes kaks päeva tagasi, on just õige aeg Venemaal toimunule pilk tagasi visata. Õhtuleht on MMi jaotanud kolme kategooriasse: mis soojendas südant, mis oli negatiivne ning mis pakkus lahterdamatuid elamusi.