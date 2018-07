Täna uude mängupaika Torinosse jõudnud Cristiano Ronaldo andis pärast arstlikku kontrolli pressikonverentsi, kus rääkis, mida ta Torino Juventuses teha ihkab ja mis eristab teda tavalisest 33aastasest tippjalgpallurist.

"Olen väga õnnelik, et sain sellises karjääri faasis tulla nii heasse klubisse. Mul ei olnud peale Juventuse teisi pakkumisi. Minu vanuses arvavad paljud mängijad, et nende karjäär on läbi, aga tahan neile näidata, et ma olen erinev. Tavaliselt minnakse sellises vanuses Hiinasse või Katari," vahendas Ronaldo sõnu BBC.

Madridi Realist lahkunud portugallane loodab taas teenida maailma parimat jalgpallurit tähistava Ballon d'Or'i tiitli.