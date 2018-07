Eilse jalgpalli MMi finaali ajal platsile jooksnud Veronika Nikulšina, Pjotr Verzilov ja Olga Kuratšova mõisteti 15 päevaks vangi. Koos nendega jooksis Moskva Lužniki staadioni muruplatsile veel üks Kremli-vastase punkbändi Pussy Riotiga seotud aktivist, tema karistus on veel teadmata.

Pussy Rioti Twitteri konto teatel veedavad aktivistid 15 päeva erivanglas. Lisaks ei tohi nad kolme aasta jooksul spordivõistlustele ilmuda.

Attention! The court has just sentenced the first Pussy Riot member, Veronica Nikulshina, with 15 days of administrative arrest (will spend them in a special prison) and banned her from visiting sports events. pic.twitter.com/e0hX5fQSzl