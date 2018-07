Kuigi hooaja alguses kuulutas Killing, et tema südamesoov on moodustada tipptasemel neljase kõrvale ka konkurentsivõimeline kahepaat, jäi see plaan katki. Põhjus konkreetne: ühtki kooslust ei saadud soovitud moel liikuma. Nii osales Eesti juba juuli alul Leedus toimunud Merevaigust Aerul samade nelikutega, millega nüüd Luzerniski.