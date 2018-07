Algaval hooajal mängib NBA korvpalliliigas kolm lätlast: viimati sõlmis Brooklyn Netsiga nelja-aastase lepingu drafti 40. valik Radions Kurucs.

20aastase ja 206 sentimeetri pikkuse Kurucsi lepingu väärtuseks on 7 miljonit dollarit. Korvpallurikarjääri alustas ta Riia VEFis ja liitus 2015. aastal Barcelona meeskonnaga.

It’s official, @RODIONS1 is a #Net! Congratulations on signing your first NBA contract and welcome to Brooklyn! pic.twitter.com/IyO7n9tbvz