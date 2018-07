Endine Kanada hokiväravavaht Ray Emery suri 35aastasena. Ta läks koos sõpradega oma sünnilinnas Hamiltonis ujuma ning uppus.

Pika ja eduka karjääri jooksul esindas Emery Ottawa Senatorsi, Moskva oblasti Atlanti, Philadelphia Flyersi, Anaheim Ducksi, Chicago Blackhawksi ja Mannheimi Adleri värve. 2013. aastal võitis ta Blackhawksi ridades ka Stanley karika, samal aastal tõusis ta ka NHLi põhihooaja parimaks väravavahiks.

Lisaks tavapärasele väravavahi ametile oli Emery tuntud ka rusikakangelasena, kes oma karjääri jooksul korduvalt vastastega kaklema läks.

